Vaccin : près du 2/3 des rendez-vous comblés dans Drummond

Beaucoup de personnes âgées du grand Drummond prennent rendez-vous pour se faire vacciner contre la COVID-19. Dès 62 % des journées sont comblées selon le CIUSSS Mauricie/Centre-du-Québec.

La clinique de vaccination de masse débutera le 18 mars prochain au Centrexpo Cogeco de Drummondville et s'échelonnera jusqu'au 6 avril.

Des plages horaires ont d'ailleurs été ajoutées dans les dernières heures en raison de l'arrivée de doses supplémentaires et de l'élargissement de la vaccination aux personnes de 80 ans et plus. Ces personnes pourront être accompagnées d'un proche aidant qui pourra aussi être vacciné à la même date s'il a 70 ans et plus et répond aux critères.

PRÈS DE 27 000 PERSONNES VACCINÉES

Jusqu'à maintenant, 26 441 doses ont été administrées en Mauricie-Centre-du-Québec, dont 12 155 employés du réseau de la santé en contact avec les usagers vulnérables.

La vaccination dans les résidences privées pour aînés se poursuit également alors que près de 9 300 résidents ont été vaccinés. La vaccination des résidents devrait être complétée au début de la semaine prochaine alors que le personnel sera ensuite vacciné.