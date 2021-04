Vaccin : prise de rendez-vous dès jeudi pour les travailleurs essentiels

La prise de rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19 sera ouverte demain (jeudi) dans la région pour les travailleurs essentiels et les malades chroniques.

Plus de 10 000 plages horaires seront disponibles.

Les travailleurs essentiels de milieux à risque important d’éclosion sont :

CIUSSS-MCQ

Les personnes qui ont une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19 seront aussi admissibles, mais doivent avoir une recommandation d'un médecin traitant.

CIUSSS-MCQ

AUTRE JOURNÉE SANS RENDEZ-VOUS POUR LES 55 ANS ET PLUS

Par ailleurs, demain sera aussi une autre journée de vaccination sans rendez-vous pour les 55 ans et plus au Centrexpo Cogeco. La clinique spécifique au vaccin AstraZeneca sera ouverte de 9h à 20h alors que les intéressés recevront un coupon sur place pour une heure de rendez-vous plus tard en journée.

Certaines pharmacies de Drummondville commencent aussi à vacciner. C'est le cas de la pharmacie Uniprix Gilbert, Gobeil et Martel (succursale Hériot). La prise de rendez-vous s'effectuera dans les trois prochains jours via ClicSanté.