Vaccination : 40 % des rendez-vous déjà réservés

L'engouement des personnes de 85 ans et plus envers le vaccin contre la COVID-19 semble réel. Lors de la première journée de prise de rendez-vous, hier (jeudi), plus de 5 700 plages horaires ont trouvé preneur sur les quelque 13 700 disponibles en Mauricie et au Centre-du-Québec.

La première phase de vaccination de masse s'effectuera finalement du 18 mars au 6 avril. Huit sites ont été ciblés, dont le Centrexpo Cogeco de Drummondville.

La prise de rendez-vous en ligne en utilisant le portail Quebec.ca/vaccinCOVID est à privilégier, avec le soutien d'un proche. 90 % des rendez-vous ont été pris de cette façon jusqu'à maintenant, mais il existe aussi une ligne téléphonique via le 819 644-4545.

VACCINATION DES PROCHES-AIDANTS

Il est possible pour un proche aidant d'une personne de 85 ans et plus de se faire vacciner en même temps s'il respecte les critères suivants :

Être âgé de 70 ans et plus;

Être présent 3 jours par semaine ou plus en soutien à son proche de plus de 85 ans.

Un seul accompagnateur peut se faire vacciner par personne de plus de 85 ans

RPA : FIN DE LA VACCINATION APRÈS LA RELÂCHE

Pendant ce temps, la vaccination dans les résidences privées pour aînés se poursuit et la Santé publique prévoit la compléter dans la semaine suivant la relâche.