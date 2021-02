Vaccination à compléter au Centre Frederic-George-Heriot

L'opération de vaccination contre la COVID-19 est amorcée au CHSLD Frederic-George-Heriot à Drummondville. Il y a eu du retard dans la vaccination en raison d'importantes éclosions qui ont frappé l'établissement au cours des dernières semaines.

Le CIUSSS MCQ affirme qu'à ce jour, tous les résidents qui ont consenti à la vaccination ont reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19.

Il reste à vacciner environ 70 résidents, sur un total de 309, soit ceux et celles qui ont eu la COVID-19 lors de la dernière éclosion. Le CIUSSS MCQ précise que le vaccin leur sera offert rapidement, selon l'arrivage des doses dans la région.

L'organisation poursuivra aussi la vaccination des travailleurs de la santé prioritaires. Actuellement, plus de 10 800 travailleurs sur 12 000 ont reçu le vaccin.

Le CHSLD Frederic-George-Heriot a été frappé par une première éclosion de la COVID-19 le 8 décembre 2020. La fin des éclosions est datée du 11 février 2021. Pendant ce laps de temps, 115 résidents et 107 travailleurs ont été déclarés positif à la COVID-19. Malheureusement, on déplore 44 décès. Plusieurs unités du CHSLD ont été touchées : le 1er et 2e Ouest, la zone chaude, l'unité 2e Nord Paradis, 2e Nord Côté et 2e Ouest ainsi que le 3e Nord Côté.