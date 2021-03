Vaccination : autour des 75 ans et plus en Mauricie/Centre-du-Québec

La prise de rendez-vous pour le vaccin contre la COVID-19 s'ouvre maintenant aux personnes de 75 ans et plus.

La façon de faire est la même, il suffit de prendre rendez-vous en visitant la page Web Québec.ca/vaccinCOVID ou Clic Santé ou via le 1 877 644-4545.

À Drummondville, la vaccination débute le 18 mars prochain au Centrexpo Cogeco, rue Saint Amant.

À Trois-Rivières, la vaccination se fera à la Bâtisse industrielle, avenue Gilles-Villeneuve.

Clic Santé - Exemple de plage horaire pour la vaccination.

GROUPE PRIORITAIRE

Les personnes de 75 ans et plus voulant obtenir le vaccin contre la COVID-19 peuvent être accompagnées d'un proche aidant.

Si celui-ci est âgé de 70 ans et plus et qu'il désire recevoir le vaccin, il doit prendre rendez-vous à la même date.

Un seul accompagnateur par personne de 75 ans et plus peut se faire vacciner.

La disponibilité des vaccins étant limitée, la vaccination est réservée uniquement aux personnes faisant partie des groupes prioritaires.

BILAN DE LA VACCINATION

Jusqu'à maintenant, 27 994 personnes ont été vaccinées en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Le CIUSSS MCQ tient à rappeler que le début de la vaccination ne signifiera pas la fin des mesures sanitaires. Plusieurs mois seront nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population avec le vaccin. La distanciation physique de deux mètres, le port du masque ou du couvre-visage et le lavage des mains sont des habitudes à conserver jusqu'à nouvel ordre.