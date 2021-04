Vaccination : besoin de volontaires et de personnel à Drummondville

Des volontaires et du personnel supplémentaires sont recherchés à Drummondville pour fournir à la demande reliée à l'ouverture de la vaccination pour tous dans les prochains jours.

Le ministre Christian Dubé a lancé un appel particulier aux étudiants ou retraités dans le domaine de la Santé. La clinique de vaccination du Centrexpo Cogeco ouvrira durant 12 heures au lieu de 7 heures à compter de la semiane prochaine.

Il faut des vaccinateurs, mais aussi du personnel pour gérer l'acceuil et la logistique de la circulation dans les lieux de vaccination.

Les intéréssés peuvent se joindre aux équipes de bénévoles via la plateforme Je contribue.

VACCIN POUR TOUS D'ICI 2 SEMAINES

Les 50 ans et plus peuvent s'inscrire dès maintenant pour recevoir le vaccin contre la COVID-19. Ce sera au tour des 45 ans et plus dès lundi et ainsi de suite, jusqu'à la mi-mai où ce sera au tour des 18 à 24 ans.

Il faut de la main-d'oeuvre pour attribuer la vaccin à la population en plus des deuxième doses pour les groupes prioritaires des derniers mois.

DERNIER BILAN

Un autre signe encourageant alors qu'il y a une baisse de 11 cas actifs de coronavirus au Centre-du-Québec pour un total de 207. 11 nouveaux cas ont été répertoriés dans Drummond hier.

Les hospitalisations sont stables à 13 dans la région et on ne signale pas de nouveau décès.

42 nouvelles personnes sont aussi rétablies de la maladie.