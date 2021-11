Vaccination des 5 à 11 ans : dès jeudi à Drummondville

La vaccination des jeunes de 5 à 11 ans débutera dès demain (jeudi) à Drummondville. Une partie du Centrexpo Cogeco sera consacrée à cette clinique de vaccination.

Pour les résidents de Victoriaville et des environs, la vaccination des enfants a débuté aujourd'hui (mercredi).

DÉJÀ PLUSIEURS JOURNÉES COMPLÈTES

La prise de rendez-vous est dorénavant possible via le portail Clic Santé ou en composant le 1 877 644-4545.

À Drummondville, les 10 premiers jours de plages horaires sont déjà complets alors que les premières places disponibles s'affichent pour le 7 décembre. Les heures d'ouverture ont été ajustées, soit le soir après l'école ou encore les week-ends.

DES CLINIQUES LUDIQUES

Les cliniques de vaccination ont été aménagées de manière plus ludique sous la thématique des fêtes. Un jeu de " cherche et trouve " et un dessin est même proposé aux enfants pour les distraire.

Le vaccin destiné aux 35 000 enfants de la Mauricie et du Centre-du-Québec est celui de Pfizer/BioNTech qui a été homologué par Santé Canada dans les derniers jours.

DANS LES ÉCOLES

La vaccination dans les écoles du Centre de services scolaire des Chênes devrait débuter le 6 décembre. Le protocole est actuellement mis en place ainsi que l'horaire en plus de la liste des écoles ciblées.

OBJETIF : PREMIÈRE DOSE AVANT NOËL

L'objectif est de compléter l'administration de la première dose avant la période des Fêtes. Actuellement, 75,8 % de la population est adéquatement vaccinée dans la région.