Vaccination ouverte aux aînés de 80 ans et plus de la région

La vaccination pour les personnes âgées en population générale est devancée dans le grand Drummond et partout dans la région sociosanitaire.

Le CIUSSS MCQ a reçu dans les derniers jours 1 500 doses inattendues, ce qui permet de terminer plus rapidement l'administration des vaccins dans les résidences privées pour aînés.

Au départ, l'accès au vaccin devait se faire pour les personnes de 85 ans et plus dès la mi-mars. La santé publique élargit désormais le tout aux personnes de 80 ans et plus.

La prise de rendez-vous pourra s'effectuer dès 13h cet après-midi (mardi). Déjà plus de 8300 plages de rendez-vous sont comblées en Mauricie et au Centre-du-Québec.

CLINIQUE DE MASSE DÈS LE 18 MARS À DRUMMONDVILLE

La clinique de vaccination massive au Centrexpo Cogeco de Drummondville débutera le 18 mars prochain et devrait s'échelonner jusqu'au 6 avril.

Le CIUSSS MCQ devrait aussi recevoir 7 000 doses supplémentaires de vaccin la semaine prochaine. Jusqu'à maintenant, 25 693 personnes ont été vaccinées sur le territoire.

VACCINATION À DOMICILE

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec voudrait pouvoir offrir le vaccin de la COVID-19 à domicile. Selon Radio-Canada, l'organisation travaille actuellement sur un plan. Le but sera de pouvoir mettre en place l'initiative d'ici la fin du mois.

La vaccination à domicile viserait les gens qui sont dans l'impossibilité de se rendre dans les sites de vaccinations existants. Toutefois, le CIUSSS MCQ fait face à certains défis, notamment le fait que les vaccins disponibles actuellement sont peu mobiles.

L'arrivée de nouveaux vaccins, plus faciles à déplacer, donnera un important coup de pouce à la vaccination à domicile. D'ici là, tout est en place pour la vaccination dans les centres dédiés.

