Vaccination retardée dans Drummond

La vaccination contre la COVID-19 ne pourra pas s'amorcer comme prévu aujourd'hui (lundi) à Drummondville. Les premières doses de la compagnie Pfizer étaient toujours attendus hier soir (dimanche).

Il faudra ensuite compter 24 heures entre l'arrivée de ces doses et les premières vaccinations, notamment car il faudra informer les patients. Un premier lot de 6 000 doses du vaccin de Pfizer/BioNtech a été prévu pour la Mauricie et le Centre-du-Québec

C'est le Centre communautaire Drummondville-Sud qui a été choisi comme clinique désignée de vaccination.

La première phase de déploiement de la campagne de vaccination vise le personnel de la santé qui travaille auprès de la clientèle en CHSLD.

Le maire de Drummondville, Alain Carrier, se réjouit de la collaboration avec le CIUSSS MCQ.

« On travaille fort avec le CIUSSSMCQ, particulièrement avec Mme Boisvert. [Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale adjointe du CIUSSSMCQ] Je tiens à souligner l’importance qu’elle accorde à nous consulter, à nous informer. Je suis très content que la vaccination débute rapidement, et que ça se passe chez nous. C’est encourageant, mais on ne doit pas baisser la garde pour autant. Nous devrons être vigilants pour encore plusieurs mois, même si on commence enfin à voir la lumière au bout du tunnel. »

Par ailleurs, M. Carrier rappelle l'importance de suivre les règles de la Direction générale de la santé publique du Québec pour les prochaines semaines. La distanciation physique, le lavage des mains, le port du couvre-visage et la réduction des contacts demeurent une priorité.

« On nous annonce une nouvelle flambée de cas à l’occasion des Fêtes, et notre système hospitalier est déjà saturé. Il est donc plus important que jamais de faire attention, de réduire nos déplacements à ce qui est vraiment essentiel, et de réduire nos contacts avec les autres. Il en va de la santé et de la sécurité de notre communauté.»

- Alain Carrier, maire de Drummondville