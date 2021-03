Vaccination : un pas de plus dans la lutte contre la COVID-19

Le grand Drummond fait un pas de plus dans la lutte contre la COVID-19.

Le site de vaccination de Drummondville, basé au Centrexpo Cogeco, a ouvert ses portes aujourd'hui (jeudi) pour la vaccination de masse.

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs et leader parlementaire adjoint

" C'est une grande journée pour Drummondville! L'ouverture du centre de vaccination représente l'espoir et un gage de sécurité pour les personnes vulnérables. Je me réjouis du fait que tous les centricois, qui le désirent, pourront recevoir une première dose dans les prochains mois. Je salue les efforts déployés par le CIUSSS MCQ et les autorités municipales, afin de contribuer au succès de cette opération de vaccination. "

LES GENS SONT AU RENDEZ-VOUS

Plus de 1 020 rendez-vous ont été pris pour la seule journée d'aujourd'hui (jeudi). La capacité du site de vaccination est de 2 500 rendez-vous par jour.

Carol Filion est président et directeur général du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec.

" On sait qu'à partir des mois d'avril, mai et juin les quantités de vaccins vont augmenter. En se rendant à 2 500 vaccins par jour, ça nous permettrait de vacciner l'ensemble de la population des environs pour la fin du mois de juin tel qu'on s'y est engagé."

À Drummondville, plus de 12 200 personnes ont déjà réservé leur première dose de vaccin, ce qui correspond à un taux de 84% des plages horaires comblées. En Mauricie et au Centre-du-Québec, le taux est de 81 %. À ce jour, 38 859 personnes ont été en Mauricie/Centre-du-Québec.

Poste de travail où les travailleurs de la santé informe les gens avant d'obtenir leur vaccin.

Poste de travail où les gens reçoivent leur vaccin contre la COVID-19.

Consignes importantes pour la population

Afin d'éviter les rassemblements, de limiter la propagation du virus et d'éviter d'attendre inutilement, voici quelques consignes d'usage pour la vaccination :

Avant d'arriver sur le site :

o Être accompagné d'un seul proche aidant au besoin;

o Porter un vêtement qui permet de dégager l'épaule;

o Apporter votre carte d'assurance maladie.

En arrivant sur le site

o Se présenter à la porte de la clinique de vaccination, maximum 5 minutes avant votre rendez-vous;

o Porter votre masque et maintenir la distanciation physique de 2 mètres.

o Votre vaccination :

o Validation de votre identité et de votre état de santé;

o Vaccination;

o Période d'observation de 15 minutes à la suite de votre vaccination.

Après votre vaccination :

o Maintenir les mesures sanitaires (distanciation physique de deux mètres, port du masque ou du couvre-visage et lavage des mains). Plusieurs mois seront nécessaires pour protéger une part suffisamment importante de la population avec le vaccin.

Prise de rendez-vous pour la vaccination

" Accessible aux personnes de 70 ans et plus (année de naissance 1951 ou avant). Au besoin, elles peuvent être accompagnées d'un proche aidant.

" En ligne à l'adresse Québec.ca/vaccinCOVID (moyen le plus simple et le plus rapide). Pour du soutien, consulter le guide développé à cette fin.

" Pour ceux et celles qui n'ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l'utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545.

" Les personnes aînées ne doivent pas hésiter à demander l'aide d'un proche pour les accompagner dans la prise de rendez-vous en ligne.