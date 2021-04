Vaste projet pour les logements sociaux et abordables à Drummondville

Un ambitieux plan d'investissement est lancé à Drummondville pour contrer la pénurie de logements sociaux et abordables.

Le plan est lancé par l'Office d'habitation Drummond (OHD) et soutenu financièrement à la hauteur de 2,5M$ par la Ville de Drummondville.

Le maire de Drummondville, Alain Carrier.

« Je parle souvent de logement, car c’est une question qui me préoccupe particulièrement. Je veux que nos familles, à Drummondville, puissent se loger décemment. Je voulais qu’on passe à l’action, et c’est ce qu’on va faire. Avec ce plan, et le concours de l’OHD, je sais que celles et ceux qui en ont le plus besoin pourront avoir accès à des logements de qualité et à un tarif adéquat pour pouvoir vivre fièrement dans notre ville en pleine expansion. »