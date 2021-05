Vers des stationnements plus ''verts'' au Centre-du-Québec

Les stationnements de la région deviendront plus ''verts'' dans les prochaines années. Le Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) lance la démarche Stationnement écoresponsable.

L'objectif est le verdissement des espaces, la gestion des eaux pluviales et la réduction des îlots de chaleur ainsi que des gaz à effet de serre.

Courtoisie

Le CRECQ accompagnera les propriétaires et gestionnaires d'aires de stationnement, les promoteurs, les firmes d'aménagement et architecture, ainsi que les élus et fonctionnaires municipaux dans la gestion, l'aménagement et la réglementation écoresponsable des aires de stationnement.

Les projets les plus prometteurs se verront remettre l'Attestation Stationnement écoresponsable par un comité d'experts. La démarche bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec.