Vers la collecte à trois voies au Village québécois d'antan

Drummondville soutient deux projets d'initiatives environnementales. La Ville consent 5 000 $ chacun au Village québécois d'antan et la Coalition pour une action citoyenne solidaire (COACS).

L'attraction touristique souhaite mettre en place un système de gestion des matières résiduelles à trois voies en plus éliminer les bouteilles d'eau et de boisson gazeuse en plastique dans ses points de vente.

Le Village favorisera aussi la plantation d'arbres pour compenser l'émission de ses gaz à effet de serre.

PROJET D'ÎLOTS DE VERDURE À TRAVERS LA VILLE

Puis, le projet de la COACS est de créer des îlots de verdure dans plusieurs lieux de Drummondville par la plantation d'arbres, d'arbustes ou de plantes indigènes. Le but est de préparer la ville aux changements climatiques alors que les lieux choisis seront accessibles aux citoyens pour avoir accès à un espace plus frais et organiser des activités de sensibilisation.

Le deuxième appel de projets pour le programme de soutien est repoussé au 30 avril en raison de la crise sanitaire.