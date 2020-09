Vers un quartier de mini-maisons fin 2021 à St-Nicéphore

Le projet de quartier de mini maisons devrait finalement voir le jour en 2021 dans le secteur St-Nicéphore. Plusieurs projets ont été déposés, mais ne se sont pas concrétisés pour plusieurs facteurs dans les dernières années.

Maisons Nordique

Le "MINI QUARTIER" qui regroupe une quarantaine de mini-maisons devrait cependant être aménagé sur la rue des Goélands, entre les boulevards Mercure et St-Joseph. La plupart des terrains auront 2500 pieds carrés (50' x 50') alors que le promoteur travaille à intégrer des technologies vertes et un mur végétal insonorisant, adossé au boulevard St-Joseph.

Gracieuseté

Linda Desmarais est l'instigatrice du projet qui s'effectue en collaboration avec Excavation Tourville. Elle explique pourquoi elle a davantage confiance envers ce projet que ceux des dernières années :

"Pour ce projet, ça fait depuis 2016 qu'on travaille sur le dossier. On a cherché beaucoup de terrain et celui-là correspond beaucoup aux demandes de la Ville, notamment de rester dans les limites d'urbanisation. On se croise les doigts, mais tout porte à croire que ça devrait se réaliser s'il n'y a pas encore d'impondérables comme la COVID-19."