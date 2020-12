VIDÉO - Début du dépistage par gargarisme à Drummondville

Les tests de dépistage de la COVID-19 vont bon train à la clinique désignée de Drummondville alors qu'un nouveau type de test fait son apparition aujourd'hui (mercredi).

Selon les chiffres du CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec, il y a eu 2 100 tests d'effectués entre le 8 et le 14 décembre dernier. Depuis le début décembre, 4 093 tests de dépistages de la COVID-19 ont été faits.

PLUS DE 36 000 DÉPISTAGES

Depuis mars, début de la pandémie, à ce jour, ce sont plus de 36 170 tests qui ont été effectués auprès de la population du grand Drummond. Les mois les plus achalandés ont été ceux de septembre (5995), octobre (8624) et novembre (5358).

Le CIUSSS MCQ souligne que la clinique fonctionne bien et surtout qu'il y a de la place pour dépister davantage.

Le dépistage par gargarisme débute dès aujourd'hui d'ailleurs à Drummondville.



Si vous croyez qu'un dépistage est requis pour vous ou un membre de votre famille, il suffit de prendre rendez-vous via CLIC SANTÉ ou au 1 877 644-4545.

