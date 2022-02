VIDÉO - Il a gagne 7 M $, mais continue de travailler

Un résident du Centre-du-Québec a continué de travailler avant de réclamer 7 millions $ à la lotterie. Hubert Breault a gagné l'imposant montant au Lotto 6/49 le 29 janvier dernier.

Il a appris que le gros lot avait été remporté en écoutant la radio et c'est à ce moment qu'il a validé son billet à l'aide de son application mobile. Il s’est tout de même rendu au travail les jours suivants, en attendant de réclamer son lot dans les bureaux de Loto-Québec.

RETRAITE, VOYAGES ET GÂTER SES PROCHES

M. Breault prévoit prendre sa retraite, faire des placements et gâter ses deux enfants. Il aimerait aussi se faire bâtir une maison, visiter les quatre coins du Québec, voyager dans l’Ouest canadien et aller voir le Grand Canyon en plus de se procurer une voiture électrique.

Le billet gagnant avait été acheté à Victoriaville.