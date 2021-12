VIDÉO - Il se filme en volant une banque du Centre-du-Québec

Un voleur s'est filmé en train de braquer une banque, hier (lundi), à Plessisville, au Centre-du-Québec.

Dans la vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux, on voit l'individu armé, sortir de son véhicule et entrer dans la succursale de la Banque Nationale. Il braque son arme sur le personnel et demande le contenu de la caisse.

L'homme a quitté les lieux avec une somme indéterminée. Il n'aura pas profité de son "butin" très longtemps. Le suspect âgé dans la quarantaine a finalement été arrêté à son domicile, vers 22h hier soir. Il comparaîtra aujourd'hui sous plusieurs chefs d'accusation, dont vol qualifié.

Gilles Hamelin - Facebook

L'individu avait annoncé ses intentions dans les derniers jours sur les réseaux sociaux.