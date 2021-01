VIDÉO - Incendie majeur d'une usine à Lyster

Un incendie majeur a lourdement endommagé une usine, hier soir (jeudi), en plein coeur du village de Lyster. Les flammes ont éclaté vers 19h30 dans les installations de l'entreprise Buil Rite Trucks.

Plusieurs services incendies sont intervenues sur place pour prêter main forte. On ne signale pas de blessé et la cause du déclenchement du brasier reste à déterminer.

Gracieuseté - Service incendie Laurier-Station

Une trentaine d'employés oeuvrent pour l'entreprise spécialisée dans la production de matériaux composites et de pièces pour plusieurs types de véhicules, notamment des autobus scolaires.