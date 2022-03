VIDÉO - Prévention incendie avec Synvain rénove à Drummondville

Drummondville ressort "Synvain rénove" pour des capsules de prévention humoristiques sur les risques d'incendie à la maison. Le personnage ne prodigue pas nécessairement les comportements sécuritaires, mais démontre tout ce qu’il ne faut pas faire.

La campagne est lancée à proximité du changement d'heure qui coïncide souvent avec le moment pour vérifier les piles dans les avertisseurs résidentiels.

POUR DÉMONTRER LES COMPORTEMENTS À ÉVITER

Le Service de sécurité incendie de Drummondville espère que le sarcasme utilisé dans la vidéo va notamment faire comprendre le non-sens de retirer son avertisseur de fumée. Les experts conseillent d'avoir des appareils de moins de 10 ans en fonction à la maison.

Courtoisie - Ville de Drummondville

SAVIEZ-VOUS QUE ?

Dans 90% des incendies mortels au Québec, les avertisseurs de fumées étaient absents, retirés ou non fonctionnels. De plus, 1 incendie sur 4 débute dans la cuisine d’où l’importance d’être attentif lorsqu’on fait de la cuisson et d’utiliser les équipements appropriés.