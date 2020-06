Virage à droite : changement à 10 intersections de Drummondville

Drummondville ajoute de nouvelles interdictions de virage à droite aux feux rouges à 10 intersections et l'installation de feux sonores.

L'objectif est de protéger davantage la sécurité des usagers les plus vulnérables de la route que sont les piétons et les cyclistes. Les piétons ont été victimes de 182 accidents entre 2013 et 2017 à Drummondville, dont 68 % dans ou près d'une intersection.

Les nouveaux aménagements d'interdiction de virage à droite au feu rouge seront réalisés en juillet à divers endroits du territoire, soit :

" À l'intersection du boulevard de l'Université et de la rue Montplaisir (deux directions);

" À l'intersection de la rue Heriot et de la rue Saint-Georges (une direction);

" À l'intersection de la rue Hébert et de la rue Saint-Georges (une direction);

" À l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Saint-Georges (une direction);

" À l'intersection de la rue Saint-Pierre et de la rue Cormier (en direction);

" À l'intersection du boulevard René-Lévesque, des Promenades Drummondville et de la rue des Pins (quatre directions);

" À l'intersection de la rue Saint-Pierre et du boulevard Lemire (deux directions);

" À l'intersection de la rue Marchand, des Grands-Ducs et du boulevard Lemire (trois directions);

" À l'intersection de la rue de Boucherville, Janelle et du boulevard Saint-Joseph (trois directions);

" À l'intersection du boulevard Saint-Joseph et de la rue Saint-Pierre (trois directions).

DES FEUX SONORES

L'installation de feux sonores servira par ailleurs les personnes ayant une limitation visuelle à traverser la rue. Une intersection est visée cette année, soit celle des rues Janelle, de Boucherville et du boulevard Saint-Joseph.

Plusieurs nouvelles zones seront ciblées au cours des prochaines années.