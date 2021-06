Virage à droite interdit : 21 nouvelles intersections de Drummondville

Drummondville poursuit ses interventions en faveur de la sécurité routière. De nouvelles interdictions de virage à droite au feu rouge seront en vigueur d'ici la fin de l'été pour 21 intersections (voir plus bas).

L'objectif est d'assurer la sécurité des usagers les plus vulnérables de la route que sont les piétons et les cyclistes.

PLUSIEURS PIÉTONS IMPLIQUÉS DANS DES ACCIDENTS

Selon des données fournies par la Ville de Drummondville, 36 piétons par année sont impliqués en moyenne dans des accidents de la route à Drummondville. De ces accidents, 58% se produisent sur les artères et les routes collectrices et 68% se produisent aux intersections ou à proximité de celles-ci. À Drummondville, un accident sur 10 avec piéton entraine des blessures graves ou mortelles.

Drummondville fait aussi l'ajout de 4 feux sonores en 2021 aux intersections René-Lévesque et des Pins, Saint-Georges et Lindsay, Saint-Georges et Hébert, et Saint-Georges et Saint-Joseph.

Liste des nouveaux aménagements d'interdiction de virage à droite au feu rouge :