VOLTIGEURS - week-end contre des rivaux puissants

Les Voltigeurs vont croiser le fer ce week-end avec deux rivaux naturels qui figurent parmi les clubs aspirants aux grands honneurs dans la LHJMQ. Après un gain de 2-1 en prolongation contre Baie-Comeau hier soir (jeudi), la formation Drumnmondvilloise reçoit Sherbrooke ce soir (vendredi) et va visiter les Cataractes à Shawinigan, dimanche à 15h.

Les protégés de Steve Hartley sont sur une bonne séquence de trois victoires consécutives.

Les jeunes progressent bien tant en offensive qu'en défensive alors que l'attaque est bien balancée avec la production des quatre trios selon Philippe Boucher, directeur-général des Voltigeurs de Drummondville. L'aplomb des deux gardiens, Francesco Lapenna et Riley Mercer, fait aussi partie de la recette gagnante pour se maintenir dans le milieu du peloton d'après Boucher.

Philippe Boucher, directeur-général des Voltigeurs de Drummondville : Ghyslain Bergeron - Voltigeurs de Drummondville "Le plus difficile présentement est de décider qui ne jouera pas à chaque match et non le contraire !"

DE BONS MOTS POUR PEDDLE ET LAMOUREUX

Lorsque questionné sur son 1er choix au dernier repêchage, Tyler Peddle, le DG mentionne qu'il s'agit un joueur électrisant et d'exception. C'est pour cette raison que l'équipe a travaillé fort pour que l'attaquant décide de jouer à Drummondville plutôt qu'aux États-Unis. Sa famille est d'ailleurs satisfaite de l'encadrement de l'équipe.

Il n'est pas non plus surpris que Justin Côté et Luke Woodworth soient considérés au prochain repêchage de la LNH tout comme le défenseur Maveric Lamoureux qui attire aussi beaucoup l'attention des recruteurs.

Philippe Boucher affirme aussi que c'est plaisant de revoir les partisans au Centre Marcel-Dionne, car l'ambiance permet de mieux soutenir les performances de l'équipe.

"Certains membres des familles des joueurs ne les avaient pas encore vu depuis qu'ils étaient avec nous, même pour des joueurs de la saison dernière". - Philippe Boucher, directeur-général des Voltigeurs de Drummondville

Les Rouges sont présentement à égalité avec Val-d'Or au 4e rang du classement dans l'association Ouest de la LHJMQ.