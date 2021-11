Vote par anticipation : un taux de participation record à Drummondville

Le taux de participation au vote par anticipation laisse présager un fort taux de vote aux élections municipales de Drummondville.

Plus de 7 200 personnes se sont prévalues de leur droit de vote par anticipation, dimanche et lundi, soit un taux de participation de 11,8%, du jamais vu.

Aux élections générales de 2017, le taux de participation au vote par anticipation était de 4,8%. En 2013, il était de 4,7%.

Ce dimanche 7 novembre sera le jour officiel du scrutin pour les élections générales 2021 au municipal. Les bureaux de scrutin seront ouverts de 9h30 à 20h.

Élections Québec

ÉLECTIONS À DRUMMONDVILLE

Trois candidats sont en lice pour la mairie de Drummondville : Othmen Bouattour, Alain Carrier et Stéphanie Lacoste.

Il y a aussi des élections dans 11 districts sur 12 à Drummondville alors que Mario Sévigny a été élu par proclamation dans le district 10.

Il sera possible de suivre les résultats des élections municipales 2021 via nos pages Facebook du 105,3 Rouge et du 92,1 Énergie.