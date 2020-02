Wickham : autre avis d'ébullition, mais pour plus longtemps

Un nouvel avis d'ébullition préventif est émis à Wickham, mais cette fois il pourrait durer plus longtemps.

Ça fait déjà plusieurs avis semblables dans les dernières semaines, et ce, toujours pour la même raison : une fuite d'eau dans le système souterrain qui est difficile à localiser. La municipalité veut maintenant se donner la latitude nécessaire pour réparer la fuite qui se situe dans le secteur des rues Blanchard, Principale, Martin et St-Jean.

Réal Dulmaine, directeur général de la municipalité :

Gracieuseté - Municipalité de Wickham

"Normalement, lors d'une fuite, l'eau jaillit du sol. Ça sort et ça coule dans la rue et c'est facile à trouver ! Dans ce cas, on dirait que l'eau s'est frayé un chemin dans le sous-sol composé de sable et de gravier, ce qui aurait créé un chenail et qui rend difficile les recherches."

AVIS PRÉVENTIF : PAS DE COLIFORMES DANS L'EAU

Les propriétaires branchés à tout l'aqueduc municipal doivent ainsi faire bouillir leur eau au moins 1 minute avant de la consommer ou utiliser de l'eau embouteillée jusqu'à nouvel ordre même si la qualité de l'eau potable n'a pas encore été affectée.