Wickham : avis d'ébullition maintenu au moins jusqu'à jeudi

L'avis d'ébullition préventif est maintenu au moins jusqu'à jeudi à Wickham. La situation touche seulement les propriétaires reliés au réseau d'aqueduc municipal.

Cet avis est en vigueur depuis mercredi soir dernier (29 janvier) et serait causé par une fuite d'eau qu'on tente de cibler depuis plusieurs semaines.

La municipalité a cerné un secteur où la fuite pourrait se trouver et doit à nouveau effectuer des travaux dans les prochaines heures. Il y aura de nouveau une interruption de la distribution de l'eau potable la nuit prochaine (lundi à mardi).

Les résidents touchés doivent fait bouillir leur eau au moins 1 minute avant de la consommer ou utiliser de l'eau embouteillée jusqu'à nouvel ordre.

AVIS D'ÉBULLITION - QUOI FAIRE ?

- Utiliser de l’eau bouillie ou embouteillée pour boire, se brosser les dents, faire de la glace, laver la vaisselle, ainsi que laver et préparer les aliments, et ce, jusqu’à avis contraire.

- Jeter les glaçons, boissons et aliments préparés après 23 h le 29 janvier 2020 avec l’eau du robinet.