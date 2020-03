Wickham : la fuite d'eau enfin localisée !

La fuite d'eau a enfin été localisée à Wickham, elle se situe sur la rue Boisjoli.

Une nouvelle interruption d'eau est prévue entre 8h et 17h pour les résidences 695, 697 et 701, rue Boisjoli et 830, rue Saint-Jean. La rue Boisjoli sera fermée à la circulation entre les rues Principale et Saint-Jean pendant les travaux d'excavation prévue aujourd'hui (mercredi).

L'avis préventif d'ébullition d'eau qui touche 350 propriétaires est cependant toujours en vigueur.

Les travaux de recherches de la fuite des dernières semaines ont finalement porté fruit grâce à l'aide technique des villes de Granby et Drummondville.

Plusieurs résidents se disent satisfaits du dénouement, car ils étaient exaspérés de la lenteur des travaux entourant la problématique qui est connue depuis décembre dernier, mais qui a pris de l'ampleur en février.