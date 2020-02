Yves Grondin officiellement maire de Drummondville

Yves Grondin est devenu officiellement le maire de Drummondville au cours du week-end. Lui qui agissait comme maire adjoint depuis quelques années assurera ainsi la fonction jusqu'à la tenue de l'élection partielle prévue ce printemps, au maximum à la fin mai.

Alexandre Cusson a quitté définitivement son poste vendredi dernier pour se concentrer sur la course à la chefferie du Parti Libéral du Québec.

Gracieuseté - Alexandre Cusson (Facebook)

Yves Grondin, maire de Drummondville



" C'est avec beaucoup d'humilité que j'assume l'intérim à la mairie. C'est une responsabilité que je considère comme un privilège, celle de pouvoir représenter le conseil municipal et, avant tout, l'ensemble des citoyennes et citoyens de Drummondville. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, le conseil municipal continuera de mettre en œuvre la planification stratégique élaborée sous le leadership d'Alexandre Cusson et assurera le lancement de plusieurs projets majeurs. Je tiens à remercier Alexandre Cusson pour plus de six belles années au cours desquelles l'ensemble de la population de Drummondville, et du Québec, aura profité de son passage en politique municipale. "

PROJETS MAJEURS EN 2020

Parmi les des dossiers majeurs sur lesquels le maire par intérim devra se concentrer, on retrouve les travaux de construction du Centre sportif Girardin qui débuteront plus tard cette année et offriront un terrain de soccer, un aréna et une piste d'athlétisme.

L'aménagement du parc riverain Kounak sera aussi complété au cours de l'été pour améliorer l'accès, de ce côté, à la rivière Saint-François.

La Ville veut aussi moderniser les équipements de paiement à bord des autobus pour notamment payer par carte de crédit alors qu'on prévoit aussi l'ajout d'une desserte dans le secteur du parc industriel dès novembre et l'ajoute de service sur l'ensemble du territoire lors des jours fériés à compter du mois d'avril.