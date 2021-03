Zone orange : de la joie et de la prudence pour le grand Drummond

Le passage en zone orange du grand Drummond dès lundi réjouit plusieurs commerces et institutions de la région, même si une certaine prudence est palpable.

Les salles à manger de restaurants vont notamment pouvoir rouvrir à raison de 2 adultes par table (de maximum deux adresses différentes) avec leurs enfants (âges mineurs).

Suzanne Rajotte, chef-propriétaire du Bistro L'Entracte, sent l'engouement alors que le téléphone ne dérougit pas pour réserver :



Resto-Bistro L'Entracte "On est très heureux ! C'est comme un baume après une aventure des plus horrible. (...) On se réjouit avec peu, car nous avons beaucoup de contraintes pour arriver dans nos frais, mais on va vers la lumière ! Par contre, le plaisir de revoir les sourires de la clientèle en vaut le coup. (...) mais, on ne pourra pas toujours avancer et reculer, car on joue vraiment avec l'économie. "

RÉOUVERTURE DES GYMS ET AUTRES ACTIVITÉS

Certains loisirs intérieurs vont également pouvoir reprendre à compter de lundi prochain à condition de les pratiquer en solo, dyades ou en bulle familiale. C'est le cas notamment d'une partie du centre de divertissement Laser Force qui pourra rouvrir sa portion comprenant le mini-golf.

Yannick Benoît, propriétaire du Laser Force :

FB / Yannick Benoit "On est déçu d'avoir manqué notre meilleure semaine de l'année, mais là ça nous redonne de l'énergie. On espère par contre que c'est pour de bon ! (...) Au moins, on va pouvoir bien planifier les horaires du personnel et avoir un peu de positif pour nos employés !"

Pour les gyms également la réouverture était très attendue. François Deshaies, propriétaire du Gymnase Drummond.

Gracieuseté - Gymnase Drummond " On est évidemment très contente, on avait très hâte. Nous sommes dans les derniers préparatifs pour ouvrir lundi et accueillir les gens. Les gens pourront réserver leur place en ligne pour les différents plateaux."

RETOUR DES SPECTACLES

Pour la Maison des arts Desjardins, la zone orange ouvre la porte à la reprise des spectacles en tout genre à Drummondville. L'équipe de la MAD travaille à peaufiner tous les détails entourant la reprise des activités. Un calendrier de spectacle devrait être annoncé d'ici sous peu. Le premier spectacle pourrait être offert d'ici 2 semaines. Si rien ne change, l'humoriste Didier Lambert lancera le bal. La Maison des arts Desjardins pourra accueillir un maximum de 250 personnes tout en respectant le port du masque de procédure et la distanciation physique.

RÉACTION DE LA VILLE DE DRUMMONDVILLE

Le maire Alain Carrier se réjouit aussi que Drummondville passe au palier orange

Il remercie toute la population pour les efforts déployés au cours des derniers mois qui ont permis d'obtenir cette étape additionnelle de déconfinement. Il dit avoir également une pensée toute particulière pour les entrepreneurs durement touchés par la crise.

Ville de Drummondville " Ce sont les efforts des citoyennes et des citoyens qui ont permis de faire diminuer la moyenne des nouveaux cas à un niveau assez bas pour le déconfinement. Continuons à être prudents afin d'éviter de surcharger le système de santé. Nos infirmières et infirmiers, médecins et tout le personnel soignant méritent bien que nous continuions à faire attention pour un certain temps encore. Je tiens d'ailleurs à les remercier personnellement, tous et chacun, pour les surplus d'efforts de la dernière année. Ils méritent notre plus grand respect. "

SPORTS ET COMPAGNIE

Rappelons que les activités parascolaires vont aussi reprendre dès le 15 mars et que des rumeurs circulent sur le déconfinement progressif des activités sportives qui serait annoncé la semaine prochaine.

Soulignons que les installations aquatiques intérieures demeureront ouvertes au-delàde la semaine de relâche. Ainsi, le Réseau aquatique Drummondville poursuivra l’offre des piscines libres à l’Aqua complexe et à la piscine du Centre.

En collaboration avec Jennifer Gravel, journaliste Bell Média - Drummondville