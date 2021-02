Zone orange : encore des efforts pour la Mauricie/Centre-du-Québec

Il y a encore des efforts à faire pour voir basculer la Mauricie/Centre-du-Québec en zone orange.

Depuis quelques semaines, la région note une baisse au niveau des nouveaux cas quotidiens et du nombre d'éclosions et d'hospitalisations.

Malgré tout, la région ne basculera pas en zone orange à partir du 26 février. Parmi les zones rouges du Québec, seul l'Outaouais a eu ce privilège.

Gouvernement du Québec

POURQUOI ENCORE LA ZONE ORANGE?

Le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec justifie le maintien en zone rouge notamment par le retard pris dans la vaccination.

Les résidences privées pour aînés (RPA) de la région n'ont pas encore reçu le vaccin contrairement à d'autres régions, dont l'Outaouais.

Le retard dans la livraison des doses de vaccins, notamment celui de Pfizer, y est pour beaucoup.

Un autre facteur en défaveur de la zone orange est le taux d'occupation trop élevé du site de confinement de l'École nationale de police du Québec à Nicolet.

UNE SEMAINE DE RELÂCHE SOUS SURVEILLANCE

Le CIUSSS MCQ estime que l'on pourra passer en zone orange lorsque la vaccination sera terminée dans les RPA et que celle des gens de 80 ans et plus sera amorcée dans la communauté. Il faudra aussi attendre de voir les impacts de la semaine de relâche sur les indicateurs liés à la COVID-19.