1 % d'augmentation de taxes en 2021 pour les contribuables Sherbrookois

Le budget 2021 de la Ville de Sherbrooke prévoit une augmentation de taxes d'un pour cent pour les contribuables.

Ainsi, pour une maison unifamiliale évaluée à 233 750 $, la hausse pour l'an prochain est de 28,15 $. Pour un logement dans un immeuble de six logements dont la valeur est de 524 070 $, l'augmentation sera de 11,93 $ par logement, ou 0,99 par mois.

Pour un logement dans un immeuble de 24 logements dont la valeur est de 1 618 495 $, l'augmentation sera de 9,60 $ par logement, ou 0,80 par mois.

La production et la distribution d'eau potable, la hausse sera de 2,80 $ tandis que pour l'assainissement des eaux, les contribuables bénéficieront d'une diminution de 7,85 $. Enfin, la tarification pour la gestion des installations septiques augmentera de 3,30 $.

L'aide de plus de 16 M$ versée par les deux gouvernements pour pallier aux pertes de revenus en lien avec la COVID-19 a permis de limiter la hausse du compte de taxes.

" C'est un budget rigoureux et responsable dans un contexte de crise pandémique importante. Sans ce coup de main de Québec, la hausse du compte de taxes aurait été de 3,2 %." - Steve Lussier, maire de Sherbrooke.

Le plan triennal d'immobilisation 2021-2023 est évalué à 419,5 M$.

En 2021, Sherbrooke compte investir 107,2 M$ dans environ 115 projets, notamment la production et la distribution d'eau potable, la gestion des eaux usées, l'entretien du réseau routier et le développement commercial et industriel.