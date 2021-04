100 000 $ sur 5 ans pour la Fondation du CHUS

Bonne nouvelle pour la Fondation du CHUS.

Elle recevra 100 000 $ sur cinq ans de la part de Nexcap Fondation de Magog.

L'argent servira à la mise en place d'une clinique de suivi de grossesse pour les adolescentes et les jeunes femmes de 25 ans maximum à l'accouchement.

La clinique sera délocalisée du CIUSSS de l'Estrie - CHUS.

Elle sera établie dans un secteur de Sherbrooke où les grossesses chez les adolescentes sont les plus élevées, mentionne un communiqué.

La mission première de Nexcap Fondation est de soutenir financièrement les jeunes adultes à atteindre leur autonomie personnelle, sociale et financière.

" Cette clientèle a des enjeux propres et une réalité psychosociale très différente. Avec cette clinique, nous pourrons mieux prendre en charge les grossesses chez les adolescentes et chez les jeunes femmes de l'Estrie." - Bianca Stortini, obstétricienne-gynécologue et médecin responsable de la clinique.