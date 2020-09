109 M$ pour l'agrandissement et la rénovation d'écoles en Estrie

Plus de 109 M$ seront investis en Estrie pour l'agrandissement et la rénovation d'écoles.

Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge était de passage à Compton mardi matin pour en faire l'annonce. Il était accompagné par le député de Granby et ministre des Transports et responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel. La députée de Saint-François, Geneviève Hébert accompagnait ses deux collègues caquistes.

Sur les 109 M$, 44,3 M$ iront à la réalisation de quatre projets d'agrandissement et de réaménagement d'écoles.

Quatre classes seront ajoutées à l'école Louis-Saint-Laurent à Compton. Le réaménagement des pavillons 2 et 3 de l'école secondaire du Triolet permettra d'ajouter 14 classes.

Les écoles Jean XXIII et Marie-Reine seront aussi agrandies.

Un montant de 65,2 millions est aussi alloué pour de nombreux projets de rénovation d'écoles dans la région.

« Comme toutes les régions du Québec, l'Estrie mérite de belles écoles, modernes, stimulantes et sécuritaires. Notre gouvernement démontre une nouvelle fois l'importance qu'il accorde à l'éducation et je ne pourrais être plus heureux pour les familles et les enfants de notre belle région." - François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie.