13 présumés vendeurs de stupéfiants épinglés par la police

DIx hommes de 22 à 30 ans et trois femmes de 50 ans, 25 ans et 47 ans devront faire face à la justice pour possession et trafic de stupéfiants.

Sept perquisitions ont été réalisées mardi à Sherbrooke, sur les rues Collège, Carmen, Papineau, Paul-Gagné, King Ouest, Saint-Michel et sur la 12e Avenue Nord.

L'enquête de quelques semaines a permis de démanteler les activités de vendeurs de stupéfiants qui effectuaient la vente sur place et par livraison.

Un maître-chien de la Sureté du Québec a assisté les agents de la Division des enquêtes criminelles du Service de Police de Sherbrooke et des enquêteurs de la Régie de police de Memphrémagog ont assisté les policiers du SPS.

Les policiers ont saisi 11 610 $ en argent, 3,58 grammes de cocaïne, 73 comprimés divers, 9,15 grammes de crack, quatre véhicules, un coffre-fort, des couteaux, un bâton télescopique, du poivre de cayenne, des balances, des cellulaires et listes de clients.

Les accusations possibles sont trafic de cocaïne et méthamphétamines, possession de cocaïne aux fins de trafic, possession de méthamphétamines aux fins de trafic et possession de cocaïne et méthamphétamines.