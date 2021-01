132 nouveaux cas de COVID-19 en Estrie

L'Estrie enregistre 132 nouveaux cas de COVID-19, dans les 24 dernières heures.

La région de Sherbrooke est la plus touchée dans la région avec 49 nouvelles personnes infectées.

Deux décès s'ajoutent, dont une victime résidait à l'Hôpital et centre d'hébergement Argyll de Sherbrooke et l'autre au CHSLD Marie-Berthe-Couture de Granby.

On dénombre un total de 55 hospitalisations sur les 74 lits dédiés à la COVID-19.

Neuf personnes sont aux soins intensifs alors que 25 lits sont dédiés au cas de coronavirus.

De plus, 1 438 personnes ont reçu le vaccin dans la région.

Au Québec, on compte 2508 nouveaux cas COVID-19 et 62 décès s'ajoutent au triste bilan, dont 17 sont survenus dans les 24 dernières heures, 41 entre le 29 décembre et le 3 janvier, 3 avant le 29 décembre et 1 décès à une date inconnue.