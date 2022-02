13e édition des Journées de la persévérance scolaire en Estrie

Jusqu'au 18 février, ce sont les Journées de la persévérance scolaire en Estrie. Il s'agit de la 13e édition. C'est le moment d'encourager les jeunes à rester sur les bancs d'école. Les deux dernières années n'ont pas été faciles pour eux.

Malgré les impacts de la pandémie sur la persévérance scolaire, les étudiants québécois entrevoient leur avenir avec optimisme selon un sondage de la firme Léger dévoilé par le Réseau québécois pour la réussite éducative et réalisé auprès de 500 Québécois aux études âgés entre 15 et 22 ans.

Selon les résultats du sondage, 47 % des jeunes en parcours scolaire affirment que la pandémie a eu un effet négatif sur leur perception d’avenir, et 77 % entrevoit toutefois leur futur avec optimisme.

Près d’un jeune sur trois (32 %) a songé à quitter les bancs de l’école face à l’ampleur de la crise sanitaire.

Ceux-ci semblent toutefois demeurer confiants et résilients. En effet, 81 % des répondants ont indiqué se sentir compétents et capables de réussir en regard des objectifs scolaires qu’ils se sont fixés, et 78 % se sont dits satisfaits de leurs résultats scolaires.

Lorsqu’interrogés sur leurs facteurs de motivation, 89 % des répondants mentionnent être entourés d’au moins une personne ayant une influence positive sur leur parcours scolaire.

Dans le sondage, plus de la moitié des répondants (57 %) citent un parent comme étant un facteur d’influence positif sur leur persévérance scolaire, 37 %, un enseignant, 33 %, leur cercle d’amis et 29 %, un adulte de leur cercle familial autre que leurs parents.

Le Projet Partenaires pour la réussite éducative en Estrie (Projet PRÉE) revient avec une toute nouvelle série de rendez-vous virtuels.

Cinq capsules vidéos inspirantes à l’intention des jeunes mettant en vedette des personnalités au parcours inspirant qui étudient ou qui ont étudié en Estrie circuleront sur les réseaux sociaux et dans les écoles toute la semaine, afin d’encourager les jeunes dans la poursuite de leurs rêves.