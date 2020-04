157 000 $ pour la famille du garde de sécurité du Walmart à Sherbrooke

La campagne de sociofinancement lancée pour la famille de l'agent de sécurité happé dans le stationnement du Walmart de Fleurimont est terminée.

157 000 $ ont été amassés sur le site de sociofinancement Tiing.

Une partie de l'argent sera versée au Service de traumatologie du CHUS de Hôpital Fleurimont et à Opération Enfant Soleil et la balance servira à la famille du père de cinq enfants.

L'agent de sécurité Philippe Jean est toujours dans un coma artificiel et on ne sait pas encore s'il conservera des séquelles de cette triste affaire.

Un homme accusé

Le chauffard accusé de l'avoir fauché avec sa voiture, Nacime Kouddar, il reviendra devant le Tribunal le 3 août au palais de justice de Sherbrooke.

L'individu de 25 ans de Mascouche a été libéré sous plusieurs conditions. Il ne peut plus mettre les pieds en Estrie, ne pas entrer en contact avec la victime et sa famille et de demeurer au domicile familial.