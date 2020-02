166 M$ pour les routes de l'Estrie en 2020-2022

L'année 2020 devrait marquer la mise en service du nouveau tronçon de l’autoroute 410, à Sherbrooke, entre l’échangeur des routes 108 et 143 et la route 108 près de la ferme expérimentale à Lennoxville

Il faudra toutefois attendre à la fin de l'année avant de voir les véhicules circuler sur cette nouvelle portion de l'autoroute.

Par ailleurs, Québec injectera 166 millions de dollars dans les routes de la région d'ici 2022. Plus d'une centaine de chantiers seront lancés durant cette période.

"Investir massivement dans nos infrastructures, c’est assurer des déplacements plus sécuritaires, plus efficaces et plus fluides pour tous les Québécois et Québécoises. C’est pourquoi votre gouvernement consacre des sommes significatives dans chaque région du Québec afin de réaliser de nombreux projets. Maintenir en bon état et améliorer vos infrastructures est une priorité pour votre gouvernement. " - François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.