2 fraudeurs recherchés par la police de Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke demande votre aide pour identifier deux suspects dans une affaire de recel et de fraude.

Les événements sont survenus le 13 janvier 2020 entre 6 h 10 et 7 h 20 dans plusieurs dépanneurs de Fleurimont. Les deux suspects ont effectué plusieurs transactions avec une carte de crédit volée TD PayPass.

Description des suspects

Sexe : Masculin

Teint : Pale

Race : Blanche

Âge (±) : 25-30 ans

Habillement : Le premier suspect portait un manteau noir avec capuchon, des jeans foncés, des bottes noires délacées et une casquette grise à l'envers. Le deuxième suspect un manteau avec le haut de couleur beige et le bas de couleur rouge avec des manches bleues, avec un casque de poil en cuir brun , des jeans délavés bleus et des espadrilles noires Nike avec semelles blanches.

Quiconque ayant des renseignements pouvant nous aider à identifier ces deux personnes, est prié de communiquer au 819-821-5555 et pour signaler de l'information aux policiers de façon anonyme pour ce crime, ou tout autre crime, vous pouvez contacter " Échec au crime au 1-800-711-1800 " ou via le site Web www.echecaucrime.com.