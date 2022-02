2 projets de l'Estrie retenus pour la mise en valeur de la pêche blanche

L’engouement pour la pêche blanche est indéniable : la fondation Héritage faune a reçu 78 propositions de projets dans le cadre du programme « Pêche d’hiver ». 17 projets ont été retenus, dont 2 en Estrie.

L'École secondaire de Bromptonville offrira désormais une activité d'initiation à la pêche sur la glace, tandis que le Club de pêche des quatre loups de Magog pourra financer la Fête des Neiges et la Journée familiale de Pêche Blanche au lac Memphrémagog.

Cette initiative est soutenue par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

L’objectif principal de cette bourse est d’encourager et de soutenir le développement d’une offre de services et d’activités variées autour des événements de pêche d’hiver, et ce, de façon à intéresser les familles et les non-initiés à cette activité qui fait partie du patrimoine collectif québécois.

Parmi ces propositions visant à encourager la relève à la pêche blanche, les 17 sélectionnées pourront se partager, sous forme de bourses, le montant de 50 000 $ attribué par le MFFP et distribué par la fondation.