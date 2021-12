21 nouveaux véhicules électriques pour Autobus des Cantons

Le gouvernement du Québec accorde une aide de 3,15 M$ à Autobus des Cantons pour l'acquisition de 21 autobus scolaires électriques.

La députée de Saint-François Geneviève Hébert en a fait l'annonce au nom du ministre des Transports et responsable de la région de l'Estrie, François Bonnardel.

Cet investissement s'inscrit dans les différents gestes posés par le gouvernement pour atteindre la cible d'électrification de 65 % des autobus scolaires du parc québécois d'ici 2030.

(Avec la collaboration de la journaliste Dominique Côté de Noovo Info)

" La belle région de St-François va enfin avoir ses autobus électriques et ça, c'est grâce à l'aide financière du gouvernement québécois qui est essentielle pour le succès de cette transition. On va pouvoir offrir un transport qui est fiable, sécuritaire et maintenant sain pour l'environnement. " - Sonia Poulin, directrice d'Autobus des Cantons.