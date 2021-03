22 cas en Estrie, dont 13 dans la Haute-Yamaska

22 cas de COVID-19 sont confirmés aujourd'hui, en Estrie, par la Santé publique.

Comme hier, c'est la MRC de la Haute-Yamaska qui enregistre la plus forte hausse, avec 13 infections. Il s'agit, d'ailleurs, du secteur ayant le plus de cas actifs à la grandeur du territoire. À Sherbrooke, seulement 1 cas de plus est rapporté.

Il n'y a aucun décès ou hospitalisation, ni de cas de variant. Cependant, 35 cas présomptifs de variant sont à l'étude présentement.

La région se rapproche de plus en plus de la barre des 30 000 doses de vaccins administrées, avec 29 635.