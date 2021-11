246 nouveaux cas de COVID-19 en trois jours en Estrie

L’Estrie a recensé 246 nouveaux cas de COVID-19 depuis le dernier bilan de vendredi.

La région en est donc à une moyenne de 82 infections par jour, soit un chiffre supérieur à ce qui avait été vu lors du pic de la troisième vague au printemps dernier.

De plus, deux décès sont venus alourdir le bilan et dix personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

Les réseaux locaux de services (RLS) les plus touchés demeurent Sherbrooke, le Granit et Memphrémagog, qui font état de 73, 38 et 34 nouveaux cas.

Le centre de vaccination contre la COVID-19 de Sherbrooke déménage.

Dès lundi prochain, les activités du centre de vaccination de Sherbrooke qui se déroulaient au Centre de foires seront maintenant offertes au 75 de la rue J-A Bombardier, dans le même endroit où se situe le centre de détection du virus, près de l'ancien Costco.

Les gens qui voudront se faire vacciner devront se présenter à la porte 44 A.

Les modalités d’accès demeureront les mêmes, c’est-à-dire sur rendez-vous pour la vaccination contre la grippe ainsi qu’avec et sans rendez-vous pour la vaccination contre la COVID-19.

(Avec la collaboration de la journaliste Josianne Lussier de Noovo Info - Estrie)