25 panneaux installés pour suivre en temps réel les autobus de la STS

Utilisateurs des autobus de la Société de Transport de Sherbrooke, vos déplacements sont maintenant facilités!

La STS annonce la mise en service de 25 panneaux à messages variables (PMV) vous permettant de suivre les autobus en temps réel.

Ceux-ci ont été installés à l’intérieur des abribus les plus achalandés ainsi qu’aux stations du Cégep de Sherbrooke, de l’Université de Sherbrooke et du Carrefour de l’Estrie.

Ces panneaux vont vous permettre de connaitre l'heure des deux prochains passages de l'ensemble des lignes d'autobus à l’arrêt.

« L’un des avantages d’un PMV c’est que l’information est mise à jour à toutes les 45 secondes. C’est un outil qui facilitera l’accompagnement et l’information transmise à la clientèle par l’annonce des prochains passages et les perturbations possibles sur le réseau, par exemple. Il s’agit d’un support technologique pratique et attendu de la part des usagers. »- Le président de la STS, Marc Denault