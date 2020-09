2750$ pour une école d'Asbestos

À Asbestos, l'école secondaire de l'Escale reçoit un coup de pouce financier de 2750$ de la part de Québec.

De ce montant, 750$ servira à financer un projet visant à identifier les photos qu'on retrouvent sur les murs des cages d'escalier afin de rehausser le sentiment d'appartenance des jeunes.

Puis, l'autre projet recevra la grosse part du gâteau afin de permettre à une vingtaine d'élèves de se procurer des vêtements obligatoires.

Une somme de 2000$ sera donc dédiés à habiller 21 jeunes, dont les familles éprouvent des difficultés financières.

La persévérance et la réussite scolaire sont essentiels pour l’avenir de nos jeunes et pour toute notre communauté. Des projets qui incitent les jeunes à continuer leurs études, qui les motivent à obtenir leur diplôme sont nécessaires et il est important de les soutenir. -André Bachand, député de Richmond.