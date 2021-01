29e campagne de poinsettias de la Maison-Aube Lumière: un montant record inégalé

La 29e campagne de vente de poinsettias de la Maison-Aube Lumière fracasse un record inégalé.

Les bénéfices totalisent 150 232$ et serviront à maintenant la gratuité des soins et services offerts aux patients atteints de cancer avancé.

Ce sont pas moins de 6400 poinsettias qui ont été produits aux Serres Saint-Élie et vendus entre le 21 novembre et le 14 décembre dernier.

Les gens ont notamment été très généreux via les ventes en ligne qui enregistrent une augmentation de 138% en 2020.

« Nous sommes extrêmement heureux et reconnaissants envers la population estrienne pour son soutien inébranlable et ce, même en temps de pandémie. Nous tenons également à remercier chaleureusement nos extraordinaires bénévoles qui n’ont pas reculé devant les défis des consignes sanitaires et qui les ont appliquées de façon courageuse et responsable. Quand tous ces gens s’unissent pour soutenir nos patients en fin de vie, cela me dit qu’il y a encore beaucoup de bonté dans ce monde »-Patrick Ferland, président du conseil d’administration de La Maison Aube-Lumière.