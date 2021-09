314 plants de cannabis poussaient sur un terrain boisé de Sherbrooke

314 plants de cannabis ont été coupés et saisis jeudi sur un terrain boisé du chemin Laliberté à Sherbrooke.

Les plants auraient été cultivés à cet endroit sans la permission du propriétaire.

Une enquête de plusieurs semaines et des informations reçues du public ont permis cette opération menée par le Service de police de Sherbrooke et la Régie de police de Memphrémagog avec l'assistance de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec.



Deux points de vente de stupéfiants démantelés à Sherbrooke

Le groupe Accès cannabis du Service de police de Sherbrooke et de la Régie de police de Memphrémagog a frappé jeudi au 96 rue Bowen Nord au centre-ville de Sherbrooke et au 1725 rue Thomas-Evans, secteur Fleurimont.

Les deux endroits servaient de points de vente de stupéfiants. Des livraisons étaient aussi effectuées.

Ce sont des informations reçues du public qui ont permis cette enquête de plusieurs mois.

Deux femmes de 24 ans et 39 ans et un homme de 35 ans ont été arrêtés. Une femme a été libérée avec promesse à comparaitre et les deux autres ont été libérés par sommation.

59,6 grammes de cocaïne, 30 grammes de friandises aux THC, 14,4 grammes de bonbons au cannabis, 107 comprimés de morphine, une voiture Subaru Impreza 2009, 920 dollars en argent canadien et une liste de comptabilité ont été saisis.

Des accusations de possession de cocaïne aux fins de trafic, de possession de morphine aux fins de trafic et de possession de cannabis illicite pourraient être déposées.