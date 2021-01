34 collisions mortelles en 2020 sur les routes de l'Estrie et du Centre-du-Québec

La Sûreté du Québec a fait connaître son bilan routier provisoire pour l'année 2020.

Il y a eu 34 collisions mortelles en Estrie et au Centre-du-Québec au cours de la dernière année, il s'agit d'une hausse de 6 collisions fatales comparativement à 2019.

La conduite imprudente et les excès de vitesse sont les principales causes et près de 20% des victimes ne portaient pas la ceinture de sécurité.

Dans l'ensemble de la province, ce sont 228 collisions mortelles en 2020.

Le bilan routier provisoire fait état de 18 piétons décédés et six cyclistes décédés et en ce qui a trait aux collisions impliquant au moins une motocyclette, la SQ dénombre 52 collisions qui ont mené à 54 décès en 2020.