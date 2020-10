350 nouvelles places en garderie pour l'Estrie

Le ministre de la Famille, Mathieu, Lacombe, confirme 350 places en garderie pour la région de l'Estrie.

32 places seront implantées dans chacune des MRC de Coaticook et de Memphrémagog, il y en aura 82 pour la MRC du Haut-Saint-François, et 204 à Sherbrooke, soit 32 pour les arrondissements de Fleurimont et de Lennoxville, 84 pour Rock Forest-Saint-Élie-Deauville et 88 pour les secteurs de Brompton, de Jacques-Cartier et du Mont-Bellevue.

Les promoteurs auront jusqu’au 15 janvier pour déposer leur projet.

En parallèle, 595 places en installation sont présentement en développement sur le territoire de l'Estrie. Ces places ont été octroyées dans de précédents appels de projets.