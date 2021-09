350e vigile pour la libération du blogueur Raif Badawi

Une 350e vigile pour libérer Raif Badawi a lieu ce soir 20 h devant l'hôtel de ville de Sherbrooke.

Pour marquer l'événement, la vigile se tiendra en soirée à la lueur de chandelles et quelques personnalités prendront la parole.

Le blogueur d'opinion est emprisonné en Arabie saoudite depuis 2012 pour avoir critiqué les politiques de son pays.

Sa femme Ensaf Haidar, qui est candidate du Bloc Québécois dans la circonscription de Sherbrooke, lance une invitation aux autres candidats, que le rassemblement n'est pas politique et que pour l'occasion elle mettra sa campagne électorale sur pause.

" Mon mari est en prison depuis neuf ans et demi. J'ai toujours l'espoir qu'il sera libéré et extradé au Canada où je l'attends avec nos trois enfants. Il faut continuer à manifester pacifiquement pour obtenir sa libération. Vendredi soir, faisons une trêve, au nom de la liberté d'expression et au nom de la liberté d'opinion." Ensaf Haidar.