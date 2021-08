4,6 M$ pour l'usine de palettes de bois Herwood de Windsor en Estrie

Le fabricant de palettes de bois Herwood de Windsor obtient une aide financière de 4,6 millions de dollars du gouvernement du Québec et d’Investissement Québec.

L'argent permettra de moderniser les équipements et d'agrandir les installations ce qui permettra d'augmenter la productivité et l'efficacité de l'usine de la rue Principale Nord.

Ce projet permettra la création de 5 emplois.

La ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours, s'est déplacée à Windsor lundi à l'occasion de sa tournée des régions du Québec, pour en faire l'annonce.

Elle était accompagnée du député de Richmond, André Bachand.

« Je tiens à féliciter les quatre générations de la famille Wheeler qui se sont succédé à la tête d'Herwood depuis sa création. Leur vision et leur esprit d'innovation assurent la réussite des projets de l'entreprise et constituent un modèle à suivre pour les entrepreneurs de la région. Le secteur manufacturier représente l'une des forces de l'Estrie, et je me réjouis que notre gouvernement puisse aider les gens d'affaires d'ici à réaliser pleinement leurs ambitions. » - André Bachand, député de Richmond.